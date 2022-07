Erdoğan: 15 Temmuz'da Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini gösterdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

"Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini" öne süren Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.

''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' diyen Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü şöyle:

"İstiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere arslanlar gibi karşı koyarken şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinin de mekanını cennet eylesin diyorum. Her şehidimizin hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği incelikte ibretlik mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dilden dile aktarılacak evlatlarımıza rehber olacaktır. Milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye aşkına çarpan yüreklerle 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşıma, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara gövdelerini siper eden bu milletin evlatlarının asaletini anlatmaya kelimeler yetmez. Demokrasimizi 1950'de milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2022'den itibaren de Türkiye'yi her alanda tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle buluşturmuştuk.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik.

Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz."