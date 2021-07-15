Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümüne ilişkin olarak, "O gece vatanına, devletine, milletine, bayrağına, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- O gece vatanına, devletine, milletine, bayrağına, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum.

- O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.

- Milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. O gece tankların çevresinden dolanarak, namluların ucundan yürüyerek Meclis'e gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şükranlarımı sunuyorum.

- Vatanımızın bekası, milletimizin birliği için başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz.

- Bu salgın tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi varlığıma yönelik tehditlerin ancak kenetlenmeyle aşabileceğimizi bizlere tekrar hatırlatmıştır. Milli meselelerde siyaset uzlaşma kültürünü yaşatmalıdır.