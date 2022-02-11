Erdoğan 14 yaşındaki çocuğa açtığı davadan vazgeçti

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya paylaşımından dolayı dava açtığını aktarmıştı. Özdil bugünkü yazısında, Erdoğan'ın açtığı davadan vazgeçtiğini yazdı.

Özdil, Erdoğan'ın özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne dilekçe göndererek şikayetini geri çektiğini belirtti. Özdil'in aktardığına göre Erdoğan'ın dilekçesi şöyle:

"Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır. Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz"