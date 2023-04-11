Erdoğan: 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız

AKP, Ankara Spor Salonu'nda "Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı" gerçekleştiriyor. Salonda kürsüye çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin müjdelerini vereceğiz. Süratle beyannamemizi açıklamak suretiyle yola devam edelim. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın yürüyüşünü hemen şimdi başlatmak için buradayız. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nın kapısını aralamak için buradayız. Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti’nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadro olması çok kıymetlidir

Yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950’deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' demek için bir aradayız. Bizim 'yeter' dememiz, Bay Bay Kemal'in 'yeter' demesine benzemez.

Girdiğimiz her seçimi, yeni bir safhası olarak yaşadık. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diyerek gittik. 2007 seçimlerine durmak yok yola devam diye gittik. 2011 seçimlerine istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyerek gittik.

Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. 14 Mayıs’ta sandıkları patlatıyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. 14 Mayıs'ı siz zannediyor mu sadece Türkiye takip ediyor? Tüm İslam dünyası takip ediyor. 'Ne olacak?' diye takip ediyorlar."

AKP'nin seçim beyannamesi 23 ana başlıktan oluşuyor.