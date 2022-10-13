Erdoğan: 120 ülkeye 5,6 milyar dolarlık insani yardımla dünyada ilk sıradayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da 'Asya İşbirliği ve Güven Konferansı Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri güçlü destek verdik. Bugünkü Astana Zirvesi de konferansın uluslararası teşkilata dönüşümü sürecinin ilan edildiği zirve olarak tarihe geçecektir.
- Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin yanı sıra, düzensiz göç hareketleri ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli, insani yardım konusunda uluslararası camia olarak desteğimizi sürdürmeliyiz. Türkiye olarak dış politikamızda öncelik verdiğimiz insani yardımlarımızı 2021 yılında 120 ülkeye ulaştırdık. Toplam 5.6 milyar dolarlık insani yardımla bu alanda dünyada milli gelire oranla ilk sıradayız. 3.7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.