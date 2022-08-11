Erdal Güney'den bestesini kullanan Zafer Partisi'ne: İzin vermiyorum

Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi kutlaması için hazırladığı videoda izinsiz bir şekilde müzisyen Erdal Güney'in 'Bozdoğan' adlı bestesini kullandı. Duruma tepki gösteren Erdal Güney, "Sosyal medya hesaplarınızda ‘Bozdoğan’ adlı bestemi kullanmaktasınız, izin vermiyorum. Dikkate almanızı öneririm" diyerek Zafer Partisi'ne tepki gösterdi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu video "Bazıları uyuyacak, bazıları uyandıracak; Ey Türk Gençliği! Bazıları unutacak, bazıları hatırlatacak; Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir! Ve bir ses haykıracak; Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

Öte yandan Zafer Partisi'nin ilgili paylaşımını kaldırdığı görüldü.