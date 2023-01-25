Erdal Beşikçioğlu: Markette etiket fiyatı değiştirmekten insanların parmakları su topladı

Polisiye dizisi Behzat Ç'nin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, tv100'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Oyuncular, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Programda Erdal Beşikçioğlu ile Candaş Tolga Işık arasında geçen asgari ücret, zam, enflasyon diyaloğu dikkat çekti.

Beşikçioğlu, hayat pahalılığına dikkat çekerek "Çok enteresan değil mi? Memura, işçiye zam yapıyorsunuz ama diğer her şeye de aynı oranda zam yapıyorsunuz. Şöyle düşün ekmek 1 lira, adamın maaşı 5 lira. 7 lira oluyor, ekmek 3 lira oluyor" dedi.

Candaş Tolga Işık da "Aslında pek de öyle değil ağabey. Hayatın pahalılaştığı kadar, insanların maaşlarına zam yapılmadı, yapılamıyor" yanıtını verdi.

İkili arasında yaşanan diyalog şöyle:

Beşikçioğlu: Ben bundan bahsediyorum zaten.

Işık: "Sanki aynı oranda zam yapılmış gibi anladım.

Beşikçioğlu: Hayır öyle değil. Ama yine zam yapmaya devam ediyorsun. Zam yapmışsın, yeterli zammı almamışsın. O zammın üzerine tekrar zam yapıyorsun. Son 4 aydır süpermarketlerde insanların etiketlemekten parmak uçları su topladı bence.

Işık: Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. İyi ki de oldu. Çok güzel, şahane, daha da olsun, şikayetimiz de yok ama 8 bin 500 liraya İstanbul'da kiralık bir ev bulsanıza...

Beşikçioğlu: Mümkün değil, hadi orta ölçekli bir iş yerine 8 bin 500 lira, bu kendi içerisinde yüzde 40 da bunun vergilerini koy. 12 bin liraya falan mâl oluyor bir personel o küçük ölçekli iş yerine.