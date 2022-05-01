Erbil'e füze saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Habat ilçesine füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

IKBY hükümetine bağlı "Terörle Mücadele Birimi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’e bağlı Habat ilçesine 6 adet füzenin düştüğü kaydedildi. Füzelerin Bahdinan Nehri yakınlarına düştüğünü belirtilen açıklamada, saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, füzelerin Musul’a bağlı Bartala ilçesi yakınlarından fırlatıldığı bildirildi. Geçtiğimiz 6 Nisan’da da söz konusu ilçeye benzer bir saldırı düzenlenmişti.