Erbil'e füze saldırısı

IKBY'nin Erbil kentine bağlı Habat ilçesine 6 füzenin düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Habat ilçesine füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. 

IKBY hükümetine bağlı "Terörle Mücadele Birimi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’e bağlı Habat ilçesine 6 adet füzenin düştüğü kaydedildi. Füzelerin Bahdinan Nehri yakınlarına düştüğünü belirtilen açıklamada, saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. 

Açıklamada, füzelerin Musul’a bağlı Bartala ilçesi yakınlarından fırlatıldığı bildirildi. Geçtiğimiz 6 Nisan’da da söz konusu ilçeye benzer bir saldırı düzenlenmişti. 

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