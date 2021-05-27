Erbil’den çatışma açıklaması: 'Sorunlarınızı Kürdistan Bölgesi dışında çözün'

TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında sürdürdüğü PKK operasyonu ve çıkan çatışmalara ilişkin Bölgesel Yönetim Sözcüsü Cutyar Adil'den açıklama geldi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Adil, hükumet olarak defalarca operasyon bölgesinde sivillerin zarar gördüğü yönünde açıklama yaptıklarını söyledi.

“Biz Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak defalarca zarar gören taraf olduğumuzu, özellikle Amedi, Şeladize bölgelerinde insanların göç etmek zorunda kaldığını, insanların işsiz kaldığını söyledik. Hem hükümet olarak ve hem de Irak hükümeti nezdinde hem Türkiye’ye ve hem de orada bulunan diğer güce kendi sorunlarını Kürdistan Bölgesi toprakları dışında çözmeleri çağrısında bulunduk" diyen Adil, "Biz halkımızın bundan daha fazla zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Hükumet olarak tavrımız nettir; hiç bir şekilde savaştan yana olmadığımız gibi bu çekişmenin bir tarafı da olmayacağız. Kürdistan Bölgesi topraklarını bu şekilde ihlal edilmesine de karşıyız ki bu da Irak hükumetinin de sorumluluğudur" ifadesini kullandı.