Irak'ın Erbil vilayetine bağlı Kuştepe ilçesindeki bir petrol rafinesinde, depolardan birinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Erbil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında maddi hasar oluştu. (AA)
Erbil'de petrol rafinerisinde yangın çıktı
Irak'ın Erbil vilayetinde bir petrol rafinesinde yangın çıktı.
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Irak'ın Erbil vilayetine bağlı Kuştepe ilçesindeki bir petrol rafinesinde, depolardan birinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Erbil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında maddi hasar oluştu. (AA)