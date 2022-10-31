Erbil'de petrol rafinerisinde yangın çıktı

Irak'ın Erbil vilayetinde bir petrol rafinesinde yangın çıktı.

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Irak'ın Erbil vilayetine bağlı Kuştepe ilçesindeki bir petrol rafinesinde, depolardan birinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Erbil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında maddi hasar oluştu. (AA)

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