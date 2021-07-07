Erbil'de ABD askerlerinin bulunduğu havalimanına İHA saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de ABD askerlerinin de bulunduğu havalimanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

IKBY tarafından yapılan açıklamada, içinde patlayıcıların olduğu İHA saldırıları sonucunda yaralanan olmadığı ve bölgede büyük hasar oluşmadığı belirtildi. Saldırı sonucu çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü aktarıldı.

Erbil'deki uluslararası havalimanına geçtiğimiz Nisan ayında da saldırı düzenlenmişti.

ABD güçleri, pazartesi günü de Bağdat'ta büyükelçiliğin üzerinde tespit edilen silahlı İHA'yı düşürmüştü.