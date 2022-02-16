Erbakan 6284 sayılı yasayı hedef aldı: 'Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanun'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"u hedef alarak iptalini istedi.

Erbakan partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gerici "aile dernekleri"nin temsilcileriyle birlikte açıklama yaptı.

6284 sayılı kanunun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda hazırlandığını ve "yuvaları yıktığını, aileyi dağıttığını" iddia eden Erbakan kanunun "siyonizmin planı" olduğunu ileri sürdü. Erbakan "İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılan 6284 sayılı Kanun da aynı güçler tarafından özel olarak laboratuvarlarda hazırlanmıştır. Aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için çok etkili bir silahtır" ifadesini kullandı.

"Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur. Bu sebeple saadet, selamet getirmesi, kadını koruması mümkün değildir" diye konuşan Erbakan "İstatistikler ve veriler bunun korumadığını gösteriyor. Ayrımcılık yaparak kadın ve erkeği birbirine düşman ediyor. Bütün erkekleri, kocaları potansiyel bir canavar, şiddet suçlusu olarak görüyor ve gösteriyor” dedi.