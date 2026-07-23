Epstein’in ‘model avcısı’ Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’in dünya genelindeki "model avcısı" olarak bilinen Daniel Siad'ın Fransa’daki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Epstein dosyalarında binden fazla belgede adı geçen ve Epstein'in işlediği suçlara ortak olduğu düşünülen Daniel Siad, bu suçlardan bağımsız olarak da cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma altındaydı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre 69 yaşındaki Siad, Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes'daki evinde 20 Temmuz’da ölü bulundu.

Siad'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Model ajansı yöneticisi Brunel de cezaevinde ölü bulunmuştu

Epstein dosyaları, ABD’li milyarderin yoğun şekilde Daniel Siad ile temasta olduğunu ve genç kadınlara ulaşmak için Siad'ı aracı olarak kullandığını ortaya koymuştu.

Dosyalarda binden fazla belgede adı geçen Siad’ın Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile çalıştığı biliniyordu.

Brunel de çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan suçlanmış ve Fransa'da kaldığı hapishanede 2022'de ölü bulunmuştu. Brunel’in intihar ettiği açıklanmıştı.

Pazartesi akşamı evinde ölü bulunan Daniel Siad’ın ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Siad, Epstein’in insan ticareti ve cinsel istismar ağı için genç kadınlar bulmasına yardım etmekle suçlanan Fransa’da yaşayan birkaç erkekten biriydi.

Guardian’ın haberine göre eski İsveçli model Ebba Karlsson bu yılın başlarında Siad hakkında 1990 yılında 20 yaşında bir modelken İsveç'te kendisine tecavüz ettiği ve insan ticareti suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Karlsson, Siad'ın o dönem farklı bir isim kullandığını ve kendisini ancak Epstein dosyalarıyla ilgili haberlerdeki fotoğraflarını gördükten sonra teşhis edebildiğini belirtmişti.

Yapılan şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Siad henüz sorgulanmamıştı ancak iddiaları reddederek olaylara ilişkin kendi anlatımını sunmak istediğini belirtmişti.

Yaptıklarını balık tutmaya benzetmişti: 'Bazen çabucak yakalıyorum, bazen hiç balık olmuyor'

Siad, modellik sektöründe çalıştıracak kadınlar bulmak amacıyla Doğu Avrupa'daki köyleri ziyaret ediyor ya da Küba ve İsveç'e uçarak dünyayı dolaşıyordu.

Potansiyel mankenler aramanın yanı sıra, Epstein'in tanışmak isteyebileceğini düşündüğü kadınları da araştırıyordu.

Çalışmasını balık tutmaya benzetmiş ve 2014 yılında Epstein'e gönderdiği bir e-postada sabırlı olunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu işte kendimi bazen balıkçı gibi hissediyorum, bazen çabucak yakalıyorum, bazen hiç balık olmuyor.”

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı dosyalarda Epstein’in en sık yazıştığı isimler arasında olduğu görülen Siad, Epstein’in 2019 yılında hücresindeki ölümünden birkaç ay öncesine dek onunla iletişim halinde kalmaya devam etti.

Doğu Avrupa köylerinde geçirdiği yaz

Siad'ın düzenli e-postaları, Epstein'e temin ettiği genç kadınlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyordu. Siad, 2009 yılında Epstein'e yazarak orada görüşeceği 45 kadın olduğunu not düşmüş ve "Olunması gereken yer Slovakya" ifadelerini kullanmıştı.

O yaz Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'daki "küçük köyleri gezerek" geçirmeyi planladığını söyleyen Siad Epstein’e "Paris'te geldiğinde sana büyük bir sürpriz yapacağım" sözünü vermişti. 2016 yılında hâlâ Epstein için çalışıyor ve şöyle yazıyordu: "Vaktin olursa beni ara, Barselona'dayım. Muazzam bir güzellikle."

Epstein'ın Siad'a attığı e-postalar da oldukça kısa ve özgündü.

”Yeni kızlar hakkında ne haber?", "Bir haber var mı", "Paris'e gelmeye değecek bir şey var mı?" veya "ilgi çekici kadın var mı?" gibi sorular soruyordu.

Kadınlardan genellikle isimleri yerine uyruklarıyla bahsediliyordu. Epstein, Haziran 2014'te Siad'a "New York'tayım, İsveçli kız burada mı?" diye sormuştu.

Bazen Epstein, Siad'ın önerdiği adaylara tek kelimelik bir yanıt veriyordu: "Yaş?". Siad ise Epstein için bulduğu kadınların genç göründüğünü vurgulamaktan hoşlanıyordu. Bir keresinde "26 ama 18 gösteriyor” diye yazmıştı.

Fransa doğumlu, Cezayir kökenli ve İsveç vatandaşı olduğunu belirten Siad, bu yılın başlarında France TV'ye yaptığı açıklamada Epstein'ın güvenini kötüye kullandığını ve "bu adamın tehlikeli olduğunu bilecek durumda olmadığını” savunmuştu.

Bulduğu mankenlerle olan ilişkilerinin tamamen profesyonel olduğunu savunan Siad "Zamanla bu kişinin canilikler işlediği ortaya çıkıyor. Neyse ki onu istismar edilen hiçbir reşit olan ya da olmayan kişiyle tanıştırmadım. Kendimi suçlayacak hiçbir şeyim yok" demişti.