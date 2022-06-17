Epsilon Yayınevi'nde istifaya zorlanan emekçiler kazandı

Salgın sırasında evden çalışmaya geçen Epsilon Yayınevi, 1 Haziran 2020’den itibaren ofis çalışmasına dönme kararı almış, kararın gerekçesini soran, tehlikenin henüz geçmediğini belirten yayınevi emekçileri, bu durumu dile getirdikleri için önce mobbinge maruz kalmış, ardından da ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Yaşananlara tepki gösteren ve istifaya zorlanan yayınevi emekçileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Pandeminin bağrında evden ya da dönüşümlü çalışmaya devam etmek istediğimiz için bizi ücretsiz izne çıkararak istifaya zorlayan ve günde 39 liraya mahkûm eden Epsilon Yayınevi 'patronlarına' açtığımız davaları kazandık. Bu süreçte yaşadıklarımızı duyurmakta bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Dayanışma yaşatıyor" açıklamasında bulundu.