EPDK'dan depremzedeler için 'güvence bedeli' açıklaması

Kurum yetkililerinin elektrik ve doğalgaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile bir toplantı yaptıklarını aktaran Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "güvence bedeli konusunda depremzede yurttaşlara zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını" belirtti.

Yurttaşların elektrik, doğalgaz ve su faturasının mobil ekran görüntüsü ile şirketlere bildirimde bulunabileceği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Güvence bedeli konusunda da şirketleri çok net bir dille uyardık. Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, doğalgaz hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek. Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder.”

Depremden önce yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğalgaz abonesinin bulunduğu afet bölgesinde, elektrikte meskende asgari 420 TL doğalgazda ise 1430 TL güvence bedeli ödeniyordu. (AA)