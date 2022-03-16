EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır" dedi.
EPDK’dan ‘akaryakıt fiyatı’ açıklaması
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hızla yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır" dedi.
Haber Merkezi