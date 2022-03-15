EPDK'dan akaryakıt dağıtıcılarına ilişkin yeni karar: 'Acil eylem planı'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının 'piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine' karar verdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 'Acil Eylem Planı'nın uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği ifade edildi.