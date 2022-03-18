EPDK, EPGİS Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine ve motorine zam yapılacağını duyurmuş ardından zammın iptal edildiğini açıklamıştı. Konuya dair konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ise sendikaya tepki göstermiş ve vatandaşların yanlış bilgilendirip akaryakıt istasyonlarına yönlendirildiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

EPDK, EPGİS Başkanı Fesih Aktaş hakkında 'fiyatları etkileme' nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında fiyatları kasten etkileme kastıyla hareket ettiği suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.