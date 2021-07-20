EPDK Başkanı'nın da çifte maaş aldığı ortaya çıktı

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 3 dönemdir Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ında çifte maaş alanlar bürokratların arasında yer aldığını açıkladı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, AKP'nin ballı bürokratlar halkasına her gün bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve çifte maaş aldığını iddia etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birden fazla yerden maaş alan bürokratlarla ilgili haberler sık sık gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dır. AKP'nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor. AKP'nin ballı bürokratlar kervanına EPDK başkanı Yılmaz'da eklendi. Aslında AKP, bürokratları, eski milletvekillerini, bakanları yanlarında tutmak için kamu şirketlerinden maaşa bağlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi işsiz gezerken, AKP'nin ballı bürokratlarının çifte maaş almasını hazmedemiyoruz."