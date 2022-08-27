EPDK 7 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 7 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Selçuk Doğalgaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.