Enver Aysever'den 'Somer Şef' tepkisi: Bu nedir ya...

Acun Ilıcalı'nın programı 'MasterChef Türkiye' adlı programda jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu adlı şefin koruma ordusu gündem olmuştu.

Gazeteci Enver Aysever, o görüntüleri Tele1 ekranlarında değerlendirirken, tepkisini dile getirdi.

Aysever, "Kimden koruyorsun, kim sana saldıracak. Türkiye'nin sorunu bu, Somer Şef nedir ya? Bu ülkenin yazarları içeri tıkılıyor, doğasını korumak isteyen içeri tıkılıyor, fikir söyleyenler sansür ediliyor. Bu nedir, kimden koruyorsun? Gösteriş budalılığı" dedi.