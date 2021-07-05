soL TV'de soL Kültür programına bu hafta gazeteci-yazar Enver Aysever konuk oluyor.
Aysever ile son kitabı "Öyle bir Eylül yok artık" üzerine bir sohbet gerçekleştiriliyor.
Program saat 20.00'de yayınlanacak.
'Öyle bir Eylül yok artık'
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Enver Aysever ile son kitabı üzerine: 'Öyle bir Eylül yok artık'
soL Kültür'de bu hafta konuk Enver Aysever. Aysever, 'Öyle bir Eylül yok artık' isimli son kitabını anlatıyor.
Haber Merkezi
soL TV'de soL Kültür programına bu hafta gazeteci-yazar Enver Aysever konuk oluyor.
Aysever ile son kitabı "Öyle bir Eylül yok artık" üzerine bir sohbet gerçekleştiriliyor.
Program saat 20.00'de yayınlanacak.
'Öyle bir Eylül yok artık'