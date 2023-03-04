Enkazdan sağ çıkarılması sonrası aranıyordu: Mukaddes'in cenazesine ulaşıldı

Maraş'ta depremde çöken binadan çıkarılan Mukaddes Erva Aktaş'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 25 gündür aranan küçük kızın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre, 10 yaşındaki kızın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mukaddes Erva’nın kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Baba Abdullah Aktaş'tan alınan DNA örnekleri ile yapılan incelemede DNA numunelerinin uyuştuğu tespit edildi.