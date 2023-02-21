Enkaz altından çıkarılan çocukların 213'ünün kimliği halen tespit edilemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, depremden etkilenen illerde enkazdan çıkarılıp refakatçisi olmayan 93 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 451 çocuğun tedavi sürecinin takip edildiği açıklandı. Bakanlık, enkazdan çıkarılan 213 çocuğun kimliğinin halen tespit edilemediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucunun kimlik kontrolü ve doğrulaması sonucu 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuğumuz kuruluş bakımına alınmıştır, 451 çocuğumuzun ise hastanelerde tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."