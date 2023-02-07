Enkaz altından 28 saat sonra kurtarıldı

On ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.



Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altındaki Merve Özgürdemir 28 saat sonra kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan Özgürdemir, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yenişehir ilçesinde yıkılan binalar arasında yer alan Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.