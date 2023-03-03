Enkaz altındaki kimyasal zirai ilaç tehlikesi: 'İnsanları zehirleyebilir'

CHP Tarım Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Ayhan Barut, Okan Gaytancıoğlu ve İlhami Özcan Aygun, deprem enkazı altında kalan kimyasal zirai ilaç tehlikesine dikkat çekti. Enkaz altında bekleyen kimyasal tarım ilaçlarının ilk yağmurda yeraltı sularına karışarak doğayı kirleteceğini ve insanları zehirleyebileceğini söyleyen CHP Milletvekilleri, derhal önlem alınmasını istedi.

Adıyaman'da incelemelerde bulunan ve kırsal bölgelerde depremin vurduğu köylerde çalışma yapan vekiller Besni'de işyeri yıkılarak 5 milyon liralık gübre, tohum ve kimsayal içerikli zirai ilaçları kalan Ziraat Mühendisi İsmet Kaçmaz'ın sorunlarını dinledi.

'Tehlike arz eden ürünler kaldırılmalı'

Deprem nedeniyle herkesin mağdur olduğuna dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Arkadaşımız burada ürünlerinin enkaz altında kaldığı ve hepsinin neredeyse patladığından bahsediyor. Çiftçilerle ilgili şu anda tam da ekim dönemi geldiği şu günlerde çok mağduriyet yaşadığını belirtiyor. Burada hem sağlam olan ürünleri kurtaramıyoruz hem de tehlike arz eden ürünlerin bir an önce yetkililer tarafından kaldırılmasını istiyoruz."

'Yağmur yağınca ilaçlar yer altı sularına karışacak'

İşyeri yıkılan zirai ilaç bayisi İsmet Kaçmaz, 5 milyonluk zirai ilaç, tohum ve gübrenin enkaz altında kaldığını vurgulayarak şöyle konuştu;

"Burada herhangi bir çalışma yapılmıyor. Burada bir yağmur yağdığı zaman ilaçlar yer altı sularına karışacak bu çok büyük bir tehdit. Biz defalarca AFAD'a ve diğer kurumlara bildirmemize rağmen hiçbir şey yapmadılar. Sadece bekleyin diyorlar. Sezon açıldı artık bizim bölgede yavaş yavaş ekinler nohutlar mercimekler ilaçlanıyor. Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi lazım. Onlara bir şekilde ulaşmamız lazım. Kuytu bir yerde bir dükkan açmışız eşten dosttan üç beş kuruş ilaç almışız bu şekilde çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim burada mağduriyetimizin giderilmesi lazım. Çektiğimiz krediler var. Şirketlere verdiğimiz çekler senetler var. Biz bunları ödeyemiyoruz. Bu kredilerin faizlerinin silinmesi lazım. Şu gördüğünüz patlamış zirai ilaç bundan yaklaşık 20 tane vardı yarısından fazlası patlamış. Bir ön çalışma yapıp kendi imkanlarımızla ilgilendik ama baktık ki olacak gibi değil büyük bir iş makinesinin gelmesi lazım başka türlü olmayacak."

'İnsanları zehirleyebilir'

Enkaz altındaki zirai ilaçların doğaya verebileceği zarara işaret eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, "Tarımsal üretim bir açık hava fabrikasıdır ama ürünleri de korumak lazım. Bu kimyasallar çok önemli üretici zaten önceden de mağdurdu bu kimyasallara para olarak ulaşamıyordu ama bu kimyasalları da kullanması gerekli çünkü seksen milyon insanı beslemek istiyorsak ürünü korumamız lazım. Bu kimyasallar da aynı zamanda çok tehlikeli yer altı suyuna karışırsa toplu ölümlere sebep olabilir, insanları zehirleyebilir. Her şeyden önemli İsmet kardeşimizi dinlemeleri lazım. Bu enkazın buradan biran önce kaldırılması bu ilaçların kurtarılması ya da imha edilmesi lazım" dedi.