Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren güreşçi sayısı dokuza yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan beş güreşçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, daha öncesinde sekiz güreşçinin enkazdan kurtarıldığı, dört güreşçinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası sekiz evladımız enkazdan kurtarılmış, dört evladımız vefat etmiş ve dört evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini Güreş Federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık.

Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz."