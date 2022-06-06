Enis Berberoğlu’ndan Sevigen’e MİT TIR’ları yanıtı

24 TV’de Esra Elönü’nün programına katılan CHP’nin Deniz Baykal dönemindeki Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, ihraç edildiği partisini hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT Tırları üzerinden hedef alan Sevigen, “Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş” iddiasında bulundu. Söz konusu iddiaya Enis Berberoğlu’ndan yanıt geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun , söz konusu iddiaları ortaya atan Sabah gazetesine dava açarak kazandığını hatırlatan CHP’li Enis Berberoğlu, “Mahkeme beni yargılayan heyete yazdı, ‘Böyle iddiaya kanıt var mı?’ diye sordu. Cevap yazısında bırakın kanıtı, böyle bir iddianın bile olmadığı iletildi. Mahkeme Sabah Gazetesi’ni 1 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti, ceza İstinaf ‘ta onaylanarak kesinleşti” dedi.

Enis Berberoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

“Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP’ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. “MİT TIR’ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı” diye üfürdü.

Mehmet Sevigen’in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek. Çünkü aynı saçmalığı manşetine defalarca taşıyan Sabah Gazetesi’ne Avukat Murat Ergün, Kemal Beyin vekaleti ile dava açtı ve kazandı.

Mahkeme beni yargılayan heyete yazdı, “Böyle iddiaya kanıt var mı?” diye sordu. Cevap yazısında bırakın kanıtı, böyle bir iddianın bile olmadığı iletildi. Mahkeme Sabah Gazetesi’ni 1 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti, ceza İstinaf ‘ta onaylanarak kesinleşti. 23/12/2020.

“Enis Berberoğlu konuşmasın diye…” başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP’ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları’nda, Üniversite’de son olarak TBMM’de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam.

Suç işlemediğimi, müfteri veya itirafçı olmayacağımı hapis yatarken aynı iddiayı ima yoluyla yapan Tayyip Erdoğan’a da söylemiştim. (17 Ağustos 2017) Sevigen ve varsa benzer niyeti bozuklar okusun öğrensin.