ENI ve Chevron Doğu Akdeniz'de yeni gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu

İtalyan enerji tekeli ENI ve ABD'li enerji tekeli Chevron'dan yapılan açıklamada, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki deniz sahasında yeni bir gaz keşfi gerçekleştirdiklerini duyurdular.

Reuters aktardığı haberine göre, yüzde 45'i Chevron'a ait olan, Mısır karasuları içerisinde bulunan Nargis-1 kuyusunda yapılan keşfin rezerv miktarının değerlendirildiğini bildirildi. Söz konusu kuyunun, geriye kalan yüzde 45'i ENI'ye aitken, sadece yüzde 10'u Mısırlı Tharwa şirketine ait.

Mısır'dan yapılan açıklamada, kuyudaki rezerv miktarının değerlendirildiğini ve mümkün olan en kısa sürede üretime başlamak için Chevron ve diğer ortaklarla birlikte çalışılacağı bildirildi.