Enginyurt toplantıyı yalanladı: 'MHP toplantısından bana ne'

MHP'li bir grup milletvekili ve iki yıl önce MHP’den ihraç edilen DP Milletvekili Cemal Enginyurt'un, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında Erbaş’ın disiplin süreci üzerine toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, konuya dair açıklamada bulunan Cemal Enginyurt, toplantı iddialarını yalanladı. “MHP kendi iç hesaplaşmasında kendi arkadaşlarını imha etmek için bizim ismimizi kullanıyor” diyen Enginyurt, “Eğer toplantı yapacaksak kameraların olduğu yerde herkesin izlediği yerde toplantı mı olur? MHP’nin yapacağı toplantıdan bana ne” ifadesini kullandı.

Enginyurt'un açıklaması şöyle:

“Bunlar benim sevdiğim kişiler, Baki Ersoy da çok sevdiğim bir insandır. Ahmet Erbaş’ı şimdi Devlet Bahçeli’nin önüne attılar. Ben bu kişileri Meclis’te ziyarete gitmiş de olabilirdim. Baki Ersoy’u da aradım ‘geçmiş olsun’ dedim. Aynı şeyleri ben de yaşadığım için o psikolojiyi biliyorum çünkü. Bu insani bir meziyettir. Ama böyle bir toplantı yok. Böyle bir toplantıya katılmadım.

Böyle bir toplantı olsa zaten açıkça söyleriz. Dün dedikleri saatte Meclis’te, 14’te basın toplantısındaydım. İftara kadar partideydim”