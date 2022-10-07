Engin Günaydın'dan 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Sanatçı Engin Günaydın Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'ndeki görevden alınan isimlere ilişkin konuştu.

Gazete Oksijen'den Binnaz Saktanber'e konuşan Engin Günaydın, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin "Böyle köklü kurumların, çok uzun uğraşlarla çalışmış insanların hatıralarına sahip çıkılmaması çok üzücü. Korumak dururken, destek olmamak, yok etmek çok üzücü. Sadece Mithat Alam değil, birçok alanda da bu üzüntü verici durum var. Bu konular maalesef oluyor, yapacak da bir şey yok. Söylenecek şeyleri söylüyoruz, ediyoruz ama... Birileri dinliyor mu, dinlemiyor mu? Sanki boşa konuşmak gibi geliyor bana. Manası sanki yok gibi." şu ifadeleri kullandı