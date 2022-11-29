Engelliler Platformu: Kadro pozisyonları dolu bahanesiyle engelli sağlıkçı alımı yapılmamakta

Engelliler Platformu, Sağlık Bakanlığı’nın son personel alımında yüzde 3’lük kamu kotasına uymayarak engellilerin almadığını belirterek, "Sağlık alanında her yıl binlerce mezun olan engellilerin ‘kadro doluluğu’ bahanesiyle atamanın yapılmaması üzücü bir durumdur" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı, 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Engelliler Platformu'ndan, Sağlık Bakanlığı’nın dün yayımladığı personel alım ilanına dair yapılan açıklamada "2018-2022 yılları arasında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda hiç alım olmamasına rağmen son alımda (merkezi atama dışında) Sağlık Bakanlığı çok az kadro açmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın bazı branşlarda ise hiç kadro açmamıştır. Açılan kadrolarda ise alımın Sağlık Bakanlığı nezdinde bu kadar az olması bizleri mağdur etmiştir” denildi.

'Üzücü bir durum'

Engelliler Platformu, kamu kotasının göz ardı edildiğini vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı’ndaki kadro pozisyonları dolu bahanesi öne sürülerek engelli sağlıkçı alımı yapılmamakta ancak, sözleşmeli atanan binlerce kişinin yüzde 3’lük kamu kotası göz ardı edilmektedir. Sağlık alanında mezun olan laboratuvar teknikerler, fizyoterapist, teknisyen, diyetisyen, hemşire ve buna benzer nitelikli kadrolarda, merkezi atama bazında atama yapılmamıştır.

Konuyla alakalı olarak milletvekilleri aracılığıyla sorunumuzu Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Fakat soru önergelerine cevap veren Sağlık Bakanlığı, ‘Bakanlık bünyesinde 14 bin 279 engelli memur olduğu, Bakanlığın yüzde 3’lük engelli personel kadrosunun dolduğunu’ ifade etmektedir. Sağlık alanında her yıl binlerce mezun olan engellilerin ‘kadro doluluğu’ bahanesiyle atamanın yapılmaması üzücü bir durumdur." (ANKA)