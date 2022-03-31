Engelli gence işkencede bulunmuştu, tahliye edildi: 'Fırat Delikanlı' tepkisi

Kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi darbedip görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alınan 'Fırat Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya ve arkadaşlarının yargılama sırasında cezaevinde kaldıkları sürenin dikkate alınıp tahliye edilmesi, sosyal medyada tepki aldı.

"Fırat Delikanlı” lakaplı Fırat Kaya ile beraberindeki 4 sanık hakkında karar verildi. Fırat Kaya’ya 10 yıl, diğer 4 sanığa ise ayrı ayrı 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve almış oldukları ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

Tahliyelere, çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.