Engelli çocuğu dövmüş, görüntü paylaşmışlardı: Sokak ortasında darbedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında darbedildi.

Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyadan 'adalet sokaklarda' notu ile paylaşıldı.

Odatv'nin haberine görev, paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız ‘her türlü şiddete sıfır tolerans’ anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir.”