Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Enflasyon seçim sonrasında zirve yapar" başlıklı yazısında "Hiçbir hükümet, seçim sandığı ufukta göründüğünde enflasyonla mücadele etmez, edemez. Zira enflasyonla mücadele, acı reçetedir, kemer sıkmadır, konfor alanlarını terk etmektir. Hele ki bizdeki hiperenflasyon söz konusu ise kan ve gözyaşı demektir" dedi.

Oğuz "Seçim ekonomisiyle piyasalar paraya boğulacak, kısılan krediler açılacak, taban fiyatı, katsayı, ücret zammı, teşvik ve hibelerle parasal genişleme sürecinde enflasyon ivmelenecek. Bu durumda enflasyonun daha gidecek yolu olur ve ancak seçimin ertesi ayında bir zirveden söz edilir" diye yazdı.

Dünyadaki durgunluk beklentilerine de değinen Oğuz "Türkiye, seçime dek durgunluk yaşamayacak. Zira seçim ekonomisi çok vahşi ölçekte yaşanacak. Fakat seçim sonrası, kaşıkla verilenler kepçeyle geri alınacak. Zam yağmuru başlayacak" ifadelerini kullandı.