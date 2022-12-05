Enflasyon oranı netleşti: Emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Peki memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak?

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı büyük oranda. Buna göre, 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, olası zam miktarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"84.39 yıllık bazda geldi. Bir önceki dönemde aralık ayına göre 9 aylık enflasyon yüzde 57’ydi. Burada bizim baz almamız gereken aralık ayına göre oluşan enflasyondur. Burada bir önceki dönemde yüzde 57’ydi. Yüzde 15’lik fark görüyorduk memurlar için yüzde 84 olduğunda yüzde 56’lar civarında olduğunu öngörüyorum."

"Memur maaşı öngörünüz nedir?" sorusuna Muhammet Bayram "Aralık ayında yüzde 62 civarında gerçekleşmiş yüzde 42’yi fark olarak aldık. Yüzde 20’lik fark memur ve emekliler için görünüyor. Onlar kanuni olarak enflasyon farkını alıyor" dedi.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? sorusuna Bayram "Yüzde 20 zam gelirse en düşük memur maaşı 10 bin 926 lira olacaktır. En düşük memur emeklisinin 7 bin 293 lira, esnaf emeklisi 5 bin 35 lira, SSK 2000 öncesi, 5 bin 840 lira, 2 bin sonrası 4 bin 200 lira, Bağkur esnafı 5 bin 35, Bağkur tarım 4 bin 200 lira zam alacak" diye konuştu.