Enflasyon hesabı dalga konusu olan AKP'li Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, Avrupa’da yaşanan enflasyona ilişkin yorumları dalga konusu olmuştu. Sunucu Kübra Par'ın enflasyonu hatalı hesapladığı uyarılarına kulak asmadan sözlerini sürdüren Akbaşoğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'deki hayat pahalılığıyla Avrupa ülkelerini kıyaslayan Akbaşoğlu, "Sıkıntıları görmüyor değilim, sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve onun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye’de olanları, yaşadıklarımızı Avrupa'yla Amerika ile kıyas etmek gerektiğini söylüyorum. Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye’yi, Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını ve dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa’da ve Almanya’da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var" ifadelerini kullanmıştı.

Meclis’te düzenlediği basın açıklamasında söz konusu ifadelerine ilişkin “düzeltme yapmayı” arzu ettiğini ifade eden Akbaşoğlu, “Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu” dedi ve şunları kaydetti:

“Bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle fiyat artışlarının, enflasyon oranlarının yükselmesi münasebetiyle hem Türkiyemizde hem Avrupa’da hem de bütün dünyada yaşanan bu duruma ilişkin değerlendirme yaparken, enflasyon oranını ifade ederken bir başka boyutuyla dört beş kat artan fiyatlara vurgu yapmak ve bazı örnekler verme suretiyle bu konuda yaşanılan sıkıntılara dair bir beyanım olmuştu.

Bu konuda örnek verdiğimiz üzere 25-26 dolar olan bir varil petrolün 96 dolarlara varması münasebetiyle yaklaşık dört kat arttığına ilişkin örneği de bu konuşmamda ifade ederek, Avrupa’da da dünyada da son 40-50 yılın en büyük fiyat artışlarının olduğunu, enflasyon oranlarının arttığını, bununla beraber bazı ürünlerde de 4-5 kat fiyat artışının söz konusu olduğunu beyan etmiştim. Bu konuyla ilgili lafzımızla kastımız arasındaki bu farkı da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.”