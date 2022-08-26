Enes Kara eylemine katılan öğrenciye KYK'dan soruşturma

Kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, geçtiğimiz ocak ayında yaşamına son vermişti.

Enes Kara’nın intiharının ardından, yaşanan olayın araştırılması için yurdun birçok noktasında eylemler yapıldı. 14 Ocak 2022’de İstanbul Taksim’de toplanan öğrencilere polisin müdahale etmesi sonucu 83 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre İstanbul’daki eyleme katılan ve gözaltına alınan Ayşe S.’ye, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayşe S.’ye iletilen soruşturma tutanağında, yapılan eylemin “yasadışı olduğu” vurgulanırken “Polise direnen 83 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar arasında olduğunuz tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'Gençler geleceksizliğe itiliyor'

Konuya ilişkin konuşan Ayşe S., “Enes Kara bu ülkede geleceksizliğe itilen milyonlarca gençten yalnızca biriydi. Enes Kara gibi yüzlerce, binlerce sıra arkadaşımız yaşadığımız bu düzende bir gelecek göremedikleri için yaşamlarına son verdi” dedi.

Ayşe S. sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enes Kara bilindiği gibi tıp fakültesi öğrencisiydi. Tıp bizim ülkemizde toplum nezdinde revaçta olan mesleklerden biriyken Enes Kara da bu bölümün öğrencisiyken yaşamına son verdi. Bu, aslında en revaçta olan bölümü okusak dahi bu düzen sınırları içerisinde bir geleceğimizin olmadığını biz gençlere gösteriyor. Ve artık buna bir son vermek gerekiyor.”

Yapılan eylemin söz ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyen Ayşe S., “Polis şiddetiyle gözaltına alındım. Gözaltında birçok kötü muameleye maruz kaldık. Onlarca kişi havasız ve kirli araçlarda saatlerce bekletildik. Gözaltından çıktığım gün koronavirüse yakalandığımı öğrendim” dedi.

Enes Kara dosyasının takipsizlikle sonuçlandığını hatırlatan Ayşe S., “Enes Kara gibi yüzlerce sıra arkadaşımızı intihara sürükleyen koşulları bizzat yaratan aslında bu devlettir. Enes Kara’nın intiharını araştırmak yerine benim gibi bu duruma karşı tepkisini ortaya koyan herkese kaldığımız yurtlar, okuduğumuz üniversiteler üzerinden soruşturmalar açılıyor. İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelere dönük hazırlanan son genelge de soruşturmaların, fişlemelerin daha da artacağının bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.