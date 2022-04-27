EnerjiSA işçilerinden eylem: 'Patronların kölesi olmayacağız!'

DİSK’e bağlı Enerji-Sen, EnerjiSA’daki işten çıkarmaları protesto etmek için Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

"Patronların kölesi olmayacağız!", "UtanSA" yazılı dövizler taşıyan işçiler bugün İstanbul'da Sabancı Center'ın bulunduğu sokakta buluştu. Polis işçilerin yürüyüşünü engellemeye çalıştı ancak işçiler Sabancı önüne yürümeyi başardı. Burada açıklama yapan işçiler, "Cumartesi gününden beri il il dolaştık. Mücadelemizi Sabancı'nın ikiz kuleleri önüne taşıdık. Burada 17 yıldır çalışan işçiler var. Her türlü felakette çalıştı bu arkadaşlarımız. Arkasından işten atıldılar. İşimizi geri istiyoruz" denildi.