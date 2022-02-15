Enerjinin patronları Bakan Dönmez'den ne istedi?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez elektrik dağıtım şirketinin patronlarıyla buluşmuştu. Toplantıda indirim beklentisi suya düşerken, patronların zam istediği ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta 21 elektrik dağıtım şirketinin patron ve genel müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından herkes yılbaşında yüzde 50 ila yüzde 125 zam gelen elektrik faturalarında indirim beklerken, Bakan Fatih Dönmez, "100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diyerek indirim beklentisini suya düşürmüştü.

Zam istediler

Enerji kulislerinden elde edilen son bilgilere göre patronlar, maliyetlerinin arttığını belirterek, bunun elektrikte zam baskısı oluşturduğunu söyledi.

İddialara göre elektrik patronları toplantıda Bakan Dönmez'e “Aldığımız ile sattığımız elektrik arasında aleyhimize bir fark söz konusu. Özellikle konutlarda…” diyerek zam talebinde bulundu.