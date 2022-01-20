Enerjide gündem: Devletleştirme

Gökhan Kazbek ile Gündem Programı'nın konuğu Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe.

Programda enerjide özelleştirmelerin nelere yol açtığı, iktidarın elektrikte dağıtım şirketleri zarar etmesin diye faturalar üzerinden kaynak aktarması, kademeli tarifenin ne anlama geldiği ve vatandaşın enerjide acil devletleşme çağrısı masaya yatırıldı.

Kocatepe'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Elektrik üretim yapısını iktidar çok uzun yıllardır ihmal etti. Planlı bir elektrik üretim altyapısını kurmadı. Bu alanda sermaye ne talep ediyorsa ona göre hareket etti.

Yaşadığımız kuraklıklar öngörülemez şeyler değildi. İklim krizi görünen bir şeydi. Akarsularımızı o kadar çok kötü kullandılar ki... Bir akarsu üzerinde neredeyse 10 tane HES kurarak derelerimizi kuruttular. Bunlar, ekolojik dengeyi, toplumsal yapıyı neredeyse bozar duruma geldi.

Elektrik üretiminin çok planlı yapılması gerekiyor, üretimin ve tüketimin planlanarak kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Enerji yatırımları pahalı yatırımlardır. Bunlar plansız yapıldığı zaman topluma bir yük olarak geri döner.

Türkiye'de enerji üretiminin yüzde 80'i özel sektörün elinde. Şu anda ülkede bulunan 21 dağıtım firmasının da tümü özelleştirildi

Kamu eliyle üretilen elektrik topluma çok rahatlıkla ucuz verilebilir. Elektrik Mühendisleri Odası olarak üretimin ve dağıtımın bir an önce yeniden kamulaştırılmasını talep ediyoruz. 1990'larda özelleştirme yapılmasın diye mücadele ettik, bugün de bunların bir an önce kamulaştırılmasını talep ediyoruz"