Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan milyonlarca lira kira ödemesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2018-2022 döneminde kiralanan taşınmazların maliyeti açıklandı. Açıklanan verilere göre, MTA’nın iki binası için 653 bin TL, TEİAŞ’ın iki binası için 807 bin TL, EPDK’nin bir binası için 10,1 milyon TL kira ödemesi yapıldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine verdiği yanıtta, idareye bağlı müdürlüklerin kiracısı olduğu taşınmazlar için 2018-2022 döneminde ödediği kira miktarı şöyle sıralandı:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün, iki adet binası için toplam 653 bin 656 TL,

TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün, iki adet binası için toplam 807 bin 191 TL,

EPDK’nin, bir adet binası için 10 milyon 125 bin 539 TL,

BOTAŞ’ın, 10 adet lojman ve irtibat bürosu için 2 milyon 273 bin TL kira ödemesi yapılmıştır.

Yanıtta öte yandan, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun devraldığı binalar için harcanan para da paylaşıldı. Yanıtta, “Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz ve üzerindeki binalar 165 milyon 22 bin TL, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iki taşınmaz 3 milyon 298 bin TL bedelle devralınmıştır” denildi.

'Kamu kaynaklarını talan edenlerin kamuyu tasarrufa çağırması...'

Konuya dair açıklamada bulunan Tutdere, şöyle konuştu:

“Erdoğan, 1 Ağustos’ta gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘Vatandaşımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz’ ifadelerini kullanarak vatandaşları yine tasarruf yapmaya davet etti. Fakat enerjiden sorumlu bakanlık ise tasarruf yapmak bir yana vatandaşlarımızın parasını adeta çarçur etmeye devam etmiş. Erdoğan’ın söylediği gibi, ‘Bir tarafta açlığın, diğer tarafta lüksün hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez’… Vatandaşlarımız açlıktan ve yoksulluktan kıvranırken kamu kaynaklarını talan edenlerin kamuyu tasarrufa çağırması asla kabul edilemez.”