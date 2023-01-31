Enerji ithalatı faturası Aralık'ta yıllık bazda yüzde 14 arttı: 8 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 32 milyar 612 milyon dolar oldu. Bu tutarın 8 milyar 181 milyon 107 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Bir önceki yılın aralık ayında bu rakam 7 milyar 173 milyon 687 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 14 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 azalarak 2 milyon 267 bin 26 tona geriledi. (AA)