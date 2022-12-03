Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Cava adasında bir deprem meydana geldiğini, depremin büyüklüğünün 5,7 olduğunu açıkladı.

Banjar bölgesinin 18 kilometre güneydoğusunda, Batı Cava ve Cava'nın merkezi arasındaki bir şehirde meydana gelen depremde, yetkililer tarafından henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati, yaptığı açıklamada, tsunami tehlikesi olmadığını ancak artçı depremlerin meydana gelebileceğini belirtti.

USGS, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

331 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 600 kişinin yaralandığı depremde, Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin yerinden olduğu kaydedilmişti. (AA)