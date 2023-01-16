Endonezya ve Japonya'da deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Açe'ye bağlı Singkil bölgesinin 40 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

6,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 06.30'da yaşandı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı. Depremde, can veya büyük çapta mal kaybı olmadığı bildirildi.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Ogasawara'nın batı kıyısında yerel saatle 13.55'te 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

400 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

İdari olarak Tokyo'ya bağlı bulunan Ogasawara Adası, başkentin bin kilometre güneyinde yer alıyor. (AA)