Endonezya Putin ve Zelenskiy'i G20 Zirvesi'ne davet etti

Kasım ayında düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Endonezya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in G-20 Zirvesi'ne davetli olduğunu açıkladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Widodo görüşmeye ilişkin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Putin ile Ukrayna'daki durum ve G20 işbirliği hakkında telefonda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada görüşmenin Endonezya tarafının girişimi üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını ve G20 zirvesine davet edildiğini duyurmuştu.