Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da sabah saatlerinde meydana gelen depremde komşu ülkeler Malezya ve Singapur’da hissetti.

Endonezya’nın jeofizik ajansı BMKG'ye göre, depremin karada 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

BMKG başkanı Dwikorita Karnawati MetroTV'ye yaptığı açıklamada, "İnsanları izlemeye ve tetikte kalmalarını tavsiye etmeye devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer bazı bölgelerin acil tahliye edilmesini talep etti.

Endonezya’nın Flores Adası kıyılarında aralık ayında 7.3 büyüklüğünde bir denizaltı depremi meydana gelmiş ve ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.

Gerçekleşen depremde henüz ölü ya da yaralıların olduğu açıklanmadı.