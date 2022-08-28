ENAG'a vergi denetimi: '6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz'

Enflasyon Araştırmaları Grubu'na (ENAG) 6 TL geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomi verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırmaları Grubu'na (ENAG) vergi denetimi başlatıldığı belirtildi.

ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy, 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını duyurdu.

Ulusoy'un açıklaması şöyle:

"6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk.

Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!"

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