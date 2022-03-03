Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun şubatta aylık yüzde 5.44 artış kaydettiğini duyurdu.
ENAG'ın yıllık açıkladığı enflasyon oranı ise yüzde 123,80 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: Yüzde 123,80
ENAG'ın yıllık açıkladığı enflasyon oranı yüzde 123,80 oldu.
Haber Merkezi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun şubatta aylık yüzde 5.44 artış kaydettiğini duyurdu.
ENAG'ın yıllık açıkladığı enflasyon oranı ise yüzde 123,80 oldu.