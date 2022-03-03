ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: Yüzde 123,80

ENAG'ın yıllık açıkladığı enflasyon oranı yüzde 123,80 oldu.

Haber Merkezi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun şubatta aylık yüzde 5.44 artış kaydettiğini duyurdu.

ENAG'ın yıllık açıkladığı enflasyon oranı ise yüzde 123,80 oldu.

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