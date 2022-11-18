En düşük ve en yüksek emekli-memur maaşı beklentisi değişti: Milyonlar yine açlık sınırı altında

Emekli ve memur ocak zammını beklerken, bugün olası zamma ilişkin önemli bir veri daha geldi.

Maaşların kesinleşmesi için kasım ve aralık ayının enflasyon rakamları beklenirken, Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı.

Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu. Bu da hesapların yeniden yapılmasına neden oldu.

Milyonlar açlık sınırının altında kalacak

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, en düşük memur maaşının son Merkez Bankası anketine göre, 10 bin 845 TL olması bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise aynı hesaba göre, 7 bin 235 TL olacak.

2000 öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı, Merkez Bankası'nın kasım enflasyon anketine göre 5 bin 533 TL olacak.

2000 sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı ise 3 bin 431 lira olacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinde ise aynı hesapla en düşük maaş 4 bin 955 lira olarak bekleniyor. Bağ-Kur tarım emeklisinde ise bu rakam üç bin 937 TL olarak öne çıkıyor.

Söz konusu resmi veriler milyonlarca emekçinin 8 bin lirayı bulan açlık sınırının altında kalacağını gösteriyor.

Memur maaşları nasıl olacak?

Aynı hesap göz önüne alındığında genel müdür (1/4) maaşı 35 bin 490 TL'ye yükselecek.

Şube müdürü (lisans, 1/4) 18 bin 868 lira maaş alacak.

Lisans mezunu bir 9/1 memurun maaşı 11 bin 557 liraya yükselecek.

Öğretmenin maaşı 14 bin 616 liraya yükselecek.

1. sınıf kaymakam maaşı 32 bin 829 liraya yükselecek.

Başkomiser maaşı 18 bin 823 liraya çıkacak, polis memuru maaşı ise 16 bin 367 lirayı bulacak.

Uzman doktorların maaşı 22 bin 446 liraya çıkacak. Hemşirelerin maaşı ise 14 bin 82 liraya yükselecek.

Mühendisin maaşı 19 bin 293 lirayı bulacak, teknisyenin maaşı 12 bin 25 lira olacak.

Profesör maaşının ise aynı hesaba göre, 30 bin 936 lira olması beklenirken, araştırma görevlisinin maaşı 18 bin 229 liraya yükselecek.

Bu hesaba göre, vaizin maaşı 15 bin 182 liraya yükselirken, avukatın maaşı ise 18 bin 4367 lira olacak.